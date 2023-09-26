Поплавская (Степаненко) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поплавская (Степаненко) Светлана

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1971 г.р.

Дети

2001 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.2001

Дочь: Анна Мария

Отец ребёнка: Поплавский Владислав

Рождение ребёнка
24.04.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поплавский Владислав

Резекне, Rēzekne
Рождение ребёнка
25.03.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поплавский Владислав

Резекне, Rēzekne
Развод
Неизвестно

Муж: Поплавский Владислав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поплавский Владислав

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