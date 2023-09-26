Поплавская (Степаненко) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.2001
Дочь: Анна Мария
Отец ребёнка: Поплавский Владислав
Рождение ребёнка
24.04.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поплавский Владислав
Рождение ребёнка
25.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поплавский Владислав
Развод
Неизвестно
Муж: Поплавский Владислав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поплавский Владислав