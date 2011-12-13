Поплавский Станислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поплавский Станислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1948

Дата смерти

13.12.2011

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1948

Отец: Поплавский Антон

Мать: Поплавская Виктория

Рождение ребёнка
11.12.1971

Сын: Поплавский Владислав

Мать ребёнка: Поплавская Феодосия

Малта, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поплавская Феодосия

Малта, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
ЗАГС
Смерть
13.12.2011
Малта, Maltas pagasts, Rēzeknes novads
Похороны
Неизвестно
Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
кладбище Трофимовка
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