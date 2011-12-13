Поплавский Станислав
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1948
Дата смерти13.12.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1948
Отец: Поплавский Антон
Мать: Поплавская Виктория
Рождение ребёнка
11.12.1971
Сын: Поплавский Владислав
Мать ребёнка: Поплавская Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поплавская Феодосия
ЗАГС
Смерть
13.12.2011
Похороны
Неизвестно
Зуйи, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
кладбище Трофимовка