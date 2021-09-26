Жигунов Олег Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.03.1953
Дата смерти26.09.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1953
Отец: Жигунов Николай Нилович
Мать: Жигунова Лидия Петровна
Бракосочетание
17.01.1976
Рождение ребёнка
20.06.1976
Мать ребёнка: Жигунова Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
22.04.1980
Дочь: Жигунова Ирина
Мать ребёнка: Жигунова Наталья Семёновна
Смерть
26.09.2021