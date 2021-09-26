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Жигунов Олег Николаевич

Место рождения

Гусаково, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

18.03.1953

Дата смерти

26.09.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1953

Отец: Жигунов Николай Нилович

Мать: Жигунова Лидия Петровна

Гусаково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.01.1976

Жена: Жигунова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
20.06.1976

Сын: Жигунов Сергей Олегович

Мать ребёнка: Жигунова Наталья Семёновна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Рождение ребёнка
22.04.1980

Дочь: Жигунова Ирина

Мать ребёнка: Жигунова Наталья Семёновна

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Смерть
26.09.2021
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
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