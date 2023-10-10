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Жигунова Ирина
Жигунова Ирина
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Место рождения
Великие Луки
, город Великие Луки, Псковская область
Дата рождения
22.04.1980
Пол
Женский
Отец
Жигунов Олег Николаевич
1953 г.р.
Мать
Жигунова (Шаденкова) Наталья Семёновна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1980
Отец:
Жигунов Олег Николаевич
Мать:
Жигунова Наталья Семёновна
Великие Луки
, город Великие Луки, Псковская область
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