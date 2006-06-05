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Жигунов Николай Нилович

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Место рождения

деревня Никулкино, Великолукский район, Псковской области

Дата рождения

19.12.1923

Дата смерти

05.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1923

Отец: Жигунов Нил Сысоевич

Мать: Жигунова Анна

деревня Никулкино, Великолукский район, Псковской области
Рождение ребёнка
12.04.1951

Сын: Жигунов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Жигунова Лидия Петровна

Гусаково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.03.1953

Сын: Жигунов Олег Николаевич

Мать ребёнка: Жигунова Лидия Петровна

Гусаково, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.03.1956

Сын: Жигунов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Жигунова Лидия Петровна

Кавирово, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жигунова Лидия Петровна

Смерть
05.06.2006
Кавирово, Великолукский муниципальный район, Псковская область
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