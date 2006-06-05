Жигунов Николай Нилович
Место рождениядеревня Никулкино, Великолукский район, Псковской области
Дата рождения19.12.1923
Дата смерти05.06.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1923
Отец: Жигунов Нил Сысоевич
Мать: Жигунова Анна
деревня Никулкино, Великолукский район, Псковской области
Рождение ребёнка
12.04.1951
Сын: Жигунов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Жигунова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
18.03.1953
Мать ребёнка: Жигунова Лидия Петровна
Рождение ребёнка
27.03.1956
Сын: Жигунов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Жигунова Лидия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жигунова Лидия Петровна
Смерть
05.06.2006