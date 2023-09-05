Жигунов Нил Сысоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигунов Нил Сысоевич

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Место рождения

деревня Никулкино, Великолукский уезд, Псковской губернии.

Дата рождения

?.09.1892

Дата смерти

29.10.1971

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1892

Отец: Жигунов Сысой Иванович

Мать: не указана

деревня Никулкино, Великолукский уезд, Псковской губернии.
Рождение ребёнка
19.12.1923

Сын: Жигунов Николай Нилович

Мать ребёнка: Жигунова Анна

деревня Никулкино, Великолукский район, Псковской области
Смерть
29.10.1971
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