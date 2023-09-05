Жигунов Нил Сысоевич
Место рождениядеревня Никулкино, Великолукский уезд, Псковской губернии.
Дата рождения?.09.1892
Дата смерти29.10.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
?.09.1892
Отец: Жигунов Сысой Иванович
Мать: не указана
деревня Никулкино, Великолукский уезд, Псковской губернии.
Рождение ребёнка
19.12.1923
Мать ребёнка: Жигунова Анна
деревня Никулкино, Великолукский район, Псковской области
Смерть
29.10.1971