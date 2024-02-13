Колунов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колунов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова (Колунова) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Колунова (Воробьева) Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова (Колунова) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Колунова (Воробьева) Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова (Колунова) Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Колунова (Воробьева) Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурцева (Колунова) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Колунова (Воробьева) Александра Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колунова (Воробьева) Александра Кузьминична

Рождение ребёнка
12.11.1937

Дочь: Иванова (Колунова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Колунова (Воробьева) Александра Кузьминична

Смерть
Неизвестно

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