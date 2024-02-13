Колунов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова (Колунова) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Колунова (Воробьева) Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова (Колунова) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Колунова (Воробьева) Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова (Колунова) Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Колунова (Воробьева) Александра Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурцева (Колунова) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Колунова (Воробьева) Александра Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1937
Смерть
Неизвестно