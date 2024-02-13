Колунова (Воробьева) Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колунова (Воробьева) Александра Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Кузьма

Мать: Воробьева Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наумова (Колунова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Колунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонова (Колунова) Нина Васильевна

Отец ребёнка: Колунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурцева (Колунова) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Колунов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колунов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова (Колунова) Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Колунов Василий

Рождение ребёнка
12.11.1937

Дочь: Иванова (Колунова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Колунов Василий

Смерть
Неизвестно

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