Колунова (Воробьева) Александра Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воробьев Кузьма
Мать: Воробьева Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наумова (Колунова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Колунов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонова (Колунова) Нина Васильевна
Отец ребёнка: Колунов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурцева (Колунова) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Колунов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колунов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова (Колунова) Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Колунов Василий
Рождение ребёнка
12.11.1937
Дочь: Иванова (Колунова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Колунов Василий
Смерть
Неизвестно