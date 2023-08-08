Новожилова Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1987
Дата смерти08.08.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1987
Отец: Шавлюк Александр Иванович
Мать: Шавлюк Полина Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Караман Вячеслав Алексеевич
Рождение ребёнка
14.08.2011
Дочь: Новожилова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Новожилов Василий Сергеевич
Смерть
08.08.2023