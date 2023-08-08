Новожилова Лидия Александровна 06.07.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новожилова Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1987

Дата смерти

08.08.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1987

Отец: Шавлюк Александр Иванович

Мать: Шавлюк Полина Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караман Вячеслав Алексеевич

Рождение ребёнка
14.08.2011

Дочь: Новожилова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Новожилов Василий Сергеевич

Смерть
08.08.2023

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