Шавлюк Александр Иванович 09.02.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шавлюк Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1958

Дата смерти

24.12.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1958

Отец: Шавлюк Иван

Мать: Кравец Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавлюк Полина Семёновна

Рождение ребёнка
21.10.1976

Сын: Шавлюк Владислав Александрович

Мать ребёнка: Шавлюк Полина Семёновна

Рождение ребёнка
17.07.1980

Сын: Шавлюк Денис Александрович

Мать ребёнка: Шавлюк Полина Семёновна

Рождение ребёнка
06.07.1987

Дочь: Новожилова Лидия Александровна

Мать ребёнка: Шавлюк Полина Семёновна

Смерть
24.12.2022

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