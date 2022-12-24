Шавлюк Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1958
Дата смерти24.12.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1958
Отец: Шавлюк Иван
Мать: Кравец Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шавлюк Полина Семёновна
Рождение ребёнка
21.10.1976
Сын: Шавлюк Владислав Александрович
Мать ребёнка: Шавлюк Полина Семёновна
Рождение ребёнка
17.07.1980
Сын: Шавлюк Денис Александрович
Мать ребёнка: Шавлюк Полина Семёновна
Рождение ребёнка
06.07.1987
Дочь: Новожилова Лидия Александровна
Мать ребёнка: Шавлюк Полина Семёновна
Смерть
24.12.2022