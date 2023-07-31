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Марфа Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Трофим Антонович

Мать: Евдокия Прохорова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Николай Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Кузьмич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Родион Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Кузьмич

Рождение ребёнка
02.09.1796

Сын: Аким Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Кузьмич

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Агафья Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Московская область д. Леонтьева
Смерть
Неизвестно
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