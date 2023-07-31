Марфа Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Трофим Антонович
Мать: Евдокия Прохорова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Николай Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Родион Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
02.09.1796
Сын: Аким Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Агафья Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Московская область д. Леонтьева
Смерть
Неизвестно