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Емельян Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Кузьма Никитич

Мать: Агафья Георгиевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Николай Емельянович

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Родион Емельянович

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Рождение ребёнка
02.09.1796

Сын: Аким Емельянович

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Агафья Емельяновна

Мать ребёнка: Марфа Трофимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Трофимова

Место жительства
Неизвестно
Московская область д. Леонтьева
Смерть
1811