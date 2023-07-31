Емельян Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Кузьма Никитич
Мать: Агафья Георгиевна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Николай Емельянович
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Родион Емельянович
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
02.09.1796
Сын: Аким Емельянович
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Агафья Емельяновна
Мать ребёнка: Марфа Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Трофимова
Место жительства
Неизвестно
Московская область д. Леонтьева
Смерть
1811