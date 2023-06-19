Юдашина Пелагея Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Юдашин Афанасий Михайлов
Мать: Гликерья Петрова
Рождение ребёнка
21.04.1899
Сын: Ланцев Феодор Иванов
Отец ребёнка: Ланцов Иван Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланцева Параскева Иванова
Отец ребёнка: Ланцов Иван Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ланцов Иван Семенов
Смерть
Неизвестно