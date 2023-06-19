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Юдашина Пелагея Афанасьева

Место рождения

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Юдашин Афанасий Михайлов

Мать: Гликерья Петрова

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1899

Сын: Ланцев Феодор Иванов

Отец ребёнка: Ланцов Иван Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланцева Параскева Иванова

Отец ребёнка: Ланцов Иван Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ланцов Иван Семенов

Смерть
Неизвестно