Ланцов Иван Семенов
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1899
Сын: Ланцев Феодор Иванов
Мать ребёнка: Юдашина Пелагея Афанасьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ланцева Параскева Иванова
Мать ребёнка: Юдашина Пелагея Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно