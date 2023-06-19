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Ланцов Иван Семенов

Место рождения

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Голодяевка, Чембарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1899

Сын: Ланцев Феодор Иванов

Мать ребёнка: Юдашина Пелагея Афанасьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ланцева Параскева Иванова

Мать ребёнка: Юдашина Пелагея Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдашина Пелагея Афанасьева

Смерть
Неизвестно