Ильичёв Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Ильичёва Пелагея
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Ильичёва Пелагея
Рождение ребёнка
18.11.1906
Дочь: Чеснокова Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Ильичёва Пелагея
Рождение ребёнка
22.11.1911
Мать ребёнка: Ильичёва Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зимакова Степанида Ивановна
Мать ребёнка: Ильичёва Пелагея
Смерть
Неизвестно