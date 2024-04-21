Ильичёв Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильичёв Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Ильичёв Сергей Иванович

Мать ребёнка: Ильичёва Пелагея

Енгалычево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1905

Сын: Ильичёв Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Ильичёва Пелагея

Рождение ребёнка
18.11.1906

Дочь: Чеснокова Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Ильичёва Пелагея

Енгалычево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.11.1911

Сын: Ильичёв Василий Иванович

Мать ребёнка: Ильичёва Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зимакова Степанида Ивановна

Мать ребёнка: Ильичёва Пелагея

Смерть
Неизвестно
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