Чеснокова (Ильичёва) Ефимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Ильичёва) Ефимия Ивановна

Место рождения

Енгалычево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

18.11.1906

Дата смерти

04.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1906

Отец: Ильичёв Иван

Мать: Ильичёва Пелагея

Енгалычево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чесноков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Чесноков Андрей Михайлович

Енгалычево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
?.01.1928

Дочь: Чеснокова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Чесноков Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
13.12.1936

Сын: Чесноков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Чесноков Андрей Михайлович

Енгалычево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.07.1940

Дочь: Швецова Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Чесноков Андрей Михайлович

Енгалычево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.12.1947

Дочь: Кочеткова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Чесноков Андрей Михайлович

Енгалычево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
01.09.1951

Сын: Чесноков Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Чесноков Андрей Михайлович

Енгалычево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
04.05.1979
Енгалычево, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия

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