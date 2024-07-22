Чеснокова (Ильичёва) Ефимия Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.11.1906
Дата смерти04.05.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1906
Отец: Ильичёв Иван
Мать: Ильичёва Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чесноков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Чесноков Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
?.01.1928
Дочь: Чеснокова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Чесноков Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
13.12.1936
Сын: Чесноков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Чесноков Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
28.07.1940
Дочь: Швецова Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Чесноков Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
10.12.1947
Дочь: Кочеткова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Чесноков Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1951
Сын: Чесноков Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Чесноков Андрей Михайлович
Смерть
04.05.1979