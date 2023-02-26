Анна Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1871
Дочь: Феодосия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1873
Сын: Пётр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1874
Сын: Игнатий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
д.Марченки ( Беленки тож ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1876
Дочь: Акилина Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877
Сын: Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
д.Марченки ( Беленки тож ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1879
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1880
Сын: Фёдор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
д.Марченки ( Биленки тож ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1881
Сын: Игнатий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
д.Марченки ( Беленки тож ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно