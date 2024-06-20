Егошин Фёдор Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Егошин Фёдор Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егошин Александр Федорович

Мать ребёнка: Егошина Мария Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егошина Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Егошин Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Егошина Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
03.11.1928

Сын: Егошин Аркадий Федорович

Мать ребёнка: Егошина Мария Емельяновна

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