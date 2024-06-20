Егошин Фёдор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егошин Александр Федорович
Мать ребёнка: Егошина Мария Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Егошин Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Егошина Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
03.11.1928
Мать ребёнка: Егошина Мария Емельяновна