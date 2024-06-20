Егошин Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Военная служба
08.11.1943
Военная награда
25.01.1945
В июле 1944г. 1-Беларусский фронт В районе населенного пункта Александрув, ходил в разведку, будучи на танке 16.01.1945г. Уничтожил огнём автомата 6 немецких автоматчика засевших на чердаках. проявил... Показать все
Смерть
Неизвестно