Егошин Анатолий Федорович 1926 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕгошин Анатолий Федорович

Егошин Анатолий Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Егошин Фёдор Григорьевич

Мать: Егошина Мария Емельяновна

Военная служба
08.11.1943
Военная награда
25.01.1945
В июле 1944г. 1-Беларусский фронт В районе населенного пункта Александрув, ходил в разведку, будучи на танке 16.01.1945г. Уничтожил огнём автомата 6 немецких автоматчика засевших на чердаках. проявил... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.