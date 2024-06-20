Егошина Мария Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егошин Александр Федорович
Отец ребёнка: Егошин Фёдор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Егошин Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Егошин Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
03.11.1928
Отец ребёнка: Егошин Фёдор Григорьевич
Смерть
Неизвестно