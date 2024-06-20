Егошина Мария Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егошина Мария Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егошин Александр Федорович

Отец ребёнка: Егошин Фёдор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егошин Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Егошин Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Егошин Фёдор Григорьевич

Рождение ребёнка
03.11.1928

Сын: Егошин Аркадий Федорович

Отец ребёнка: Егошин Фёдор Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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