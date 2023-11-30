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Панцырев Константин Вячеславович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Панцырев Вечеслав Константинович

Мать: Панцырева София Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Панцырева Вивея Константиновна

Мать ребёнка: Панцырева Елизавета

Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Панцырев Павел Константинович

Мать ребёнка: Панцырева Елизавета

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панцырева Елизавета

Работа или профессия
Неизвестно
Работник здравоохранения.
Смерть
Около 1942
Погиб на войне.
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