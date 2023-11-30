Панцырев Константин Вячеславович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Панцырева Вивея Константиновна
Мать ребёнка: Панцырева Елизавета
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Панцырев Павел Константинович
Мать ребёнка: Панцырева Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панцырева Елизавета
Работа или профессия
Неизвестно
Работник здравоохранения.
Смерть
Около 1942
Погиб на войне.