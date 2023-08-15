Васса Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1877
Дочь: Ефремова Варвара Кирилова
Отец ребёнка: Ефремов Кирилл Родионов
Рождение ребёнка
11.01.1893
Отец ребёнка: Ефремов Кирилл Родионов
Рождение ребёнка
13.05.1894
Отец ребёнка: Ефремов Кирилл Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно