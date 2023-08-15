Васса Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1877

Дочь: Ефремова Варвара Кирилова

Отец ребёнка: Ефремов Кирилл Родионов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1893

Сын: Ефремов Иоанн Кирилов

Отец ребёнка: Ефремов Кирилл Родионов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1894

Сын: Ефремов Михаил Кирилов

Отец ребёнка: Ефремов Кирилл Родионов

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Кирилл Родионов

Смерть
Неизвестно
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