Ефремов Кирилл Родионов
Место рождения
Дата рождения10.01.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1854
Отец: Ефремов Иродион Трофимов
Мать: Агафья Ильина
Рождение ребёнка
04.12.1877
Дочь: Ефремова Варвара Кирилова
Мать ребёнка: Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
11.01.1893
Мать ребёнка: Васса Гаврилова
Рождение ребёнка
13.05.1894
Мать ребёнка: Васса Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Гаврилова
Смерть
Неизвестно