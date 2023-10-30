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Ефремов Кирилл Родионов

Место рождения

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.01.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1854

Отец: Ефремов Иродион Трофимов

Мать: Агафья Ильина

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1877

Дочь: Ефремова Варвара Кирилова

Мать ребёнка: Васса Гаврилова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1893

Сын: Ефремов Иоанн Кирилов

Мать ребёнка: Васса Гаврилова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.05.1894

Сын: Ефремов Михаил Кирилов

Мать ребёнка: Васса Гаврилова

Кусаки, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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