Зачупейко Наталья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко Наталья Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Зачупейко Георгий

Отец ребёнка: Зачупейко Тимофей

Рождение ребёнка
1879

Сын: Зачупейко Борис Тимофеевич

Отец ребёнка: Зачупейко Тимофей

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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