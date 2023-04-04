Зачупейко Наталья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Зачупейко Георгий
Отец ребёнка: Зачупейко Тимофей
Рождение ребёнка
1879
Сын: Зачупейко Борис Тимофеевич
Отец ребёнка: Зачупейко Тимофей
Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно