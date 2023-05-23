Сычек (Куницька) Зина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСычек (Куницька) Зина

Сычек (Куницька) Зина

Место рождения

Ukrain

Дата рождения

20.01.1935

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1935

Отец: Куницкий Семен

Мать: не указана

Ukrain
Бракосочетание
12.05.1959

Муж: Сычек Василий Савacтьянович

Ukrain
Рождение ребёнка
01.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сычек Василий Савacтьянович

Смерть
1992
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close