Сычек (Куницька) Зина
Место рожденияUkrain
Дата рождения20.01.1935
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1935
Отец: Куницкий Семен
Мать: не указана
Ukrain
Бракосочетание
12.05.1959
Ukrain
Рождение ребёнка
01.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сычек Василий Савacтьянович
Смерть
1992
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область