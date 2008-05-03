Сычек Василий Савacтьянович
Место рожденияУкраина
Дата рождения14.03.1935
Дата смерти03.05.2008
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1935
Отец: Сычек Севастьян
Мать: не указана
Украина
Бракосочетание
12.05.1959
Жена: Сычек Зина
Ukrain
Рождение ребёнка
01.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сычек Зина
Смерть
03.05.2008
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область