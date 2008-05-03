Сычек Василий Савacтьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычек Василий Савacтьянович

Место рождения

Украина

Дата рождения

14.03.1935

Дата смерти

03.05.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
14.03.1935

Отец: Сычек Севастьян

Мать: не указана

Украина
Бракосочетание
12.05.1959

Жена: Сычек Зина

Ukrain
Рождение ребёнка
01.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сычек Зина

Смерть
03.05.2008
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область