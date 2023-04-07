Никифор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701
Отец: Иван Федотович
Мать: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Михаил Никифорович
Мать ребёнка: Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Егор Никифорович
Мать ребёнка: Ксения Гавриловна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Семен Никифорович
Мать ребёнка: Ксения Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Гавриловна
Смерть
Неизвестно