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Никифор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1701

Отец: Иван Федотович

Мать: Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
1731

Сын: Егор Никифорович

Мать ребёнка: Ксения Гавриловна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Семен Никифорович

Мать ребёнка: Ксения Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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