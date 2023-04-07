Иван Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1667

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1675 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667

Отец: Федот

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1701

Сын: Никифор Иванович

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1707

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1709

Сын: Федор Иванович

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Ивановна

Смерть
Неизвестно