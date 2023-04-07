Иван Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1667
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1667
Отец: Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Никифор Иванович
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1707
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Федор Иванович
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Ивановна
Смерть
Неизвестно