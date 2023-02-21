Казанцев Степан Дмитрич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцев Степан Дмитрич

Казанцев Степан Дмитрич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

29.07.1932

Пол

Мужской

Добавил:

НM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Казанцев Дмитрий Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Казанцев Григорий Степанович

Мать ребёнка: Казанцева Дарья Ивановна

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Дарья Ивановна

Новотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
29.07.1932
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close