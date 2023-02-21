Казанцев Степан Дмитрич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти29.07.1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Казанцев Дмитрий Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Казанцев Григорий Степанович
Мать ребёнка: Казанцева Дарья Ивановна
Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казанцева Дарья Ивановна
Новотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
29.07.1932