Казанцева Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Казанцев Григорий Степанович
Отец ребёнка: Казанцев Степан Дмитрич
Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Новотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно