Казанцева Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева Дарья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

НM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Казанцев Григорий Степанович

Отец ребёнка: Казанцев Степан Дмитрич

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Степан Дмитрич

Новотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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