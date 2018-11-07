Алексеева (Алексеева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Алексеева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.11.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Алексеев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Александр Николаевич

Смерть
07.11.2018
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