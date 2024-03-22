Алексеев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1939
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Алексеева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алексеева Александра
Смерть
Неизвестно