Алексеев Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Александр Николаевич

Место рождения

Могутово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.06.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1939

Отец: Алексеев Николай Михайлович

Мать: Алесеева Татьяна Константиновна

Могутово, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Алексеева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Александра

Смерть
Неизвестно
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