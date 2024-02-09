Белова (Белова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Белова) Анастасия Сергеевна

Место рождения

Березовик, Тейковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

09.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1883

Отец: Белов Сергей Семенович

Мать: Белова Акилина Ивановна

Березовик, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
02.07.1906

Муж: Белов Тихон Терентьевич

Рождение ребёнка
09.01.1908

Дочь: Акимова Татьяна Тихоновна

Отец ребёнка: Белов Тихон Терентьевич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Белов Василий Тихонович

Отец ребёнка: Белов Тихон Терентьевич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Белова Елизавета Тихоновна

Отец ребёнка: Белов Тихон Терентьевич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Белова Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Белов Тихон Терентьевич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Белов Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Белов Тихон Терентьевич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Белов Поликарп Тихонович

Отец ребёнка: Белов Тихон Терентьевич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Белова Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Белов Тихон Терентьевич

Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Иудкино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Новое Леушино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область
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