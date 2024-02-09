Белова (Белова) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения09.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1883
Отец: Белов Сергей Семенович
Мать: Белова Акилина Ивановна
Бракосочетание
02.07.1906
Рождение ребёнка
09.01.1908
Дочь: Акимова Татьяна Тихоновна
Отец ребёнка: Белов Тихон Терентьевич
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Белов Тихон Терентьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Белова Елизавета Тихоновна
Отец ребёнка: Белов Тихон Терентьевич
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Белова Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Белов Тихон Терентьевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Белов Тихон Терентьевич
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Белов Тихон Терентьевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Белова Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Белов Тихон Терентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Новое Леушино, Тейковский муниципальный район, Ивановская область