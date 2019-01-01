деревня Березовик, деревня Березовик, Тейковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Березовик

Тейковский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Ковровский уезд
2756Березовик, с. вл.при р. Вязьме и колодцах.70153292108Церквей православных 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Березовская волость
786. Березовик, село бывшее владельческое, при реке Вязьме, дворов 14, жителей 91, волостное правление (уездный город в 70 верстах), 2 церкви православных, ярмарка 1-го А Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Ковровский уезд, Березовская волость
2805Березовик село91148070

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Ковровский уезд, Березовская волость
село Березовик

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Тейковский район
4778Березовикдеревня56°49'40°38'O-37-118

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Тейковский муниципальный район, Новолеушинское сельское поселение
24629444116д Березовикдеревня
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