Степанова / Stepanov Ивана Vasilevitsh/Vasilev
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Василий Степанов
Мать: Авдотья Федотова
Рождение ребёнка
16.07.1896
Дочь: Анна Ivanova
Мать ребёнка: Степанова Stepanov Акилина Akilina
Рождение ребёнка
01.03.1899
Дочь: Евдокия Evdokija
Мать ребёнка: Степанова Stepanov Акилина Akilina
Рождение ребёнка
19.04.1906
Дочь: Александра Aleksandra
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1907
Сын: Stepanoff Василий (Vilho)
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно