Степанова / Stepanov Ивана Vasilevitsh/Vasilev — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова / Stepanov Ивана Vasilevitsh/Vasilev

Место рождения

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Василий Степанов

Мать: Авдотья Федотова

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
16.07.1896

Дочь: Анна Ivanova

Мать ребёнка: Степанова Stepanov Акилина Akilina

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.03.1899

Дочь: Евдокия Evdokija

Мать ребёнка: Степанова Stepanov Акилина Akilina

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
19.04.1906

Дочь: Александра Aleksandra

Мать ребёнка: не указана

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.04.1907

Сын: Stepanoff Василий (Vilho)

Мать ребёнка: не указана

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Stepanov Акилина Akilina

Смерть
Неизвестно
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