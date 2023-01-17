Степанова Stepanov (Петрова/ Petrova) Акилина Akilina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Stepanov (Петрова/ Petrova) Акилина Akilina

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

20.02.1900

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1896

Дочь: Анна Ivanova

Отец ребёнка: Степанова / Stepanov Ивана Vasilevitsh/Vasilev

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
01.03.1899

Дочь: Евдокия Evdokija

Отец ребёнка: Степанова / Stepanov Ивана Vasilevitsh/Vasilev

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанова / Stepanov Ивана Vasilevitsh/Vasilev

Смерть
20.02.1900
Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
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