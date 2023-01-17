Степанова Stepanov (Петрова/ Petrova) Акилина Akilina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти20.02.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1896
Дочь: Анна Ivanova
Отец ребёнка: Степанова / Stepanov Ивана Vasilevitsh/Vasilev
Рождение ребёнка
01.03.1899
Дочь: Евдокия Evdokija
Отец ребёнка: Степанова / Stepanov Ивана Vasilevitsh/Vasilev
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.02.1900