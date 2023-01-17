Stepanoff Василий (Vilho)
Место рождения
Дата рождения12.04.1907
Дата смерти14.06.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.04.1904
Proskina
Proskina
Рождение
12.04.1907
Отец: Степанова / Stepanov Ивана Vasilevitsh/Vasilev
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Rajamies, maalari
Смерть
14.06.1948
Jääski
Jääski
Похороны
Неизвестно
Karhumäen hautausmaa, Imatra
Karhumäen hautausmaa, Imatra