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Stepanoff Василий (Vilho)

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Место рождения

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

12.04.1907

Дата смерти

14.06.1948

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.04.1904
Proskina
Proskina
Рождение
12.04.1907

Отец: Степанова / Stepanov Ивана Vasilevitsh/Vasilev

Мать: не указана

Согиницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
Неизвестно
Rajamies, maalari
Смерть
14.06.1948
Jääski
Jääski
Похороны
Неизвестно
Karhumäen hautausmaa, Imatra
Karhumäen hautausmaa, Imatra
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