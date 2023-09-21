Бузов Василий Авраамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиДо 1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Бузов Авраам Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Бузова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Бузов Иван большой Васильевич
Мать ребёнка: Бузова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Бузов Иван меньшой Васильевич
Мать ребёнка: Бузова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Бузова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бузова Мария Васильевна
Смерть
До 1806