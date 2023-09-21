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Бузов Василий Авраамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

До 1806

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Бузов Авраам Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Бузов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Бузова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Бузов Иван большой Васильевич

Мать ребёнка: Бузова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Бузов Иван меньшой Васильевич

Мать ребёнка: Бузова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Бузов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Бузова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бузова Мария Васильевна

Смерть
До 1806
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