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Бузов Иван большой Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Бузов Василий Авраамович

Мать: Бузова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1823 ст.

Сын: Бузов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1831 ст.

Сын: Бузов Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1833 ст.

Сын: Бузов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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