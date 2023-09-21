Бузов Иван большой Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Бузов Василий Авраамович
Мать: Бузова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1823 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1831 ст.
Сын: Бузов Федор Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1833 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно