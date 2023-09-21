Бузов Авраам Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузов Авраам Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Бузов Тимофей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Бузов Василий Авраамович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скурыдина Аграфена Авраамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бузов Федор Авраамович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1806
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