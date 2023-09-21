Бузов Авраам Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Бузов Тимофей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скурыдина Аграфена Авраамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1806