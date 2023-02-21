Захарова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Захаров Андрей Логвинович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марья Андреевна

Отец ребёнка: Захаров Андрей Логвинович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Андрей Логвинович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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