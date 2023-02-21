Захарова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Захаров Андрей Логвинович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марья Андреевна
Отец ребёнка: Захаров Андрей Логвинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно