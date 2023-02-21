Кулинич Иннокентий Климович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1950
Сын: Кулинич Владимир Иннокентьевич
Мать ребёнка: Парфенова Ольга Андриановна
Большая Кура, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулинич Валерий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Парфенова Ольга Андриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулинич Зоя Иннокентьевна
Мать ребёнка: Парфенова Ольга Андриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кулинич Анатолий Иннокентьевич
Мать ребёнка: Парфенова Ольга Андриановна
Брат
Смерть
Неизвестно