Кулинич Иннокентий Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулинич Иннокентий Климович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1950

Сын: Кулинич Владимир Иннокентьевич

Мать ребёнка: Парфенова Ольга Андриановна

Большая Кура, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулинич Валерий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Парфенова Ольга Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулинич Зоя Иннокентьевна

Мать ребёнка: Парфенова Ольга Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулинич Анатолий Иннокентьевич

Мать ребёнка: Парфенова Ольга Андриановна

Брат
Смерть
Неизвестно
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