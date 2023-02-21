Кулинич Валерий Иннокентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулинич Валерий Иннокентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кулинич Иннокентий Климович

Мать: Парфенова Ольга Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулинич Надежда Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кулинич Евгений Валерьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулинич Олеся Валерьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харинская Светлана

Смерть
Неизвестно
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