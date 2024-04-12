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Кулинич Владимир Иннокентьевич

Место рождения

Большая Кура, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

29.07.1950

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.81

Дочь: Кулинич Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Кулинич Мария Георгиевна

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение
29.07.1950

Отец: Кулинич Иннокентий Климович

Мать: Парфенова Ольга Андриановна

Большая Кура, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
17.12.1979

Дочь: Романова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Кулинич Мария Георгиевна

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.08.1983

Дочь: Кулинич Елена Владимировна

Мать ребёнка: Кулинич Мария Георгиевна

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.02.1985

Дочь: Алганаева Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Кулинич Мария Георгиевна

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулинич Мария Георгиевна

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