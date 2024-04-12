Кулинич Владимир Иннокентьевич
Место рождения
Дата рождения29.07.1950
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.04.81
Дочь: Кулинич Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Кулинич Мария Георгиевна
Рождение
29.07.1950
Рождение ребёнка
17.12.1979
Дочь: Романова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Кулинич Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
06.08.1983
Дочь: Кулинич Елена Владимировна
Мать ребёнка: Кулинич Мария Георгиевна
Рождение ребёнка
03.02.1985
Дочь: Алганаева Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Кулинич Мария Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулинич Мария Георгиевна