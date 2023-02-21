Михаил Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Никита Сергеев

Мать: Суханкина Марфа Романова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ермолай Михайлов

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1827

Сын: Гаврила Михайлов

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1831

Сын: Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
Неизвестно
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