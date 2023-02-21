Михаил Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Никита Сергеев
Мать: Суханкина Марфа Романова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ермолай Михайлов
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гаврила Михайлов
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1831
Сын: Андрей Михайлов
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
Неизвестно