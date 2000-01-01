Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ермолай Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Никитин
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гаврила Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Никитин
Рождение ребёнка
1831
Сын: Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Никитин
Смерть
Неизвестно