Брежнева (Мызникова) Анастасия Савельева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брежнева (Мызникова) Анастасия Савельева

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Мызников Савва Феодоров

Мать: не указана

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
01.?.1884

Муж: Брежнев Георгий Андрианов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
28.07.1891

Сын: Брежнев Николай Егоров

Отец ребёнка: Брежнев Георгий Андрианов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.07.1891

Сын: Брежнев Никанор Егоров

Отец ребёнка: Брежнев Георгий Андрианов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.06.1895

Дочь: Мария Егорова

Отец ребёнка: Брежнев Георгий Андрианов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.03.1901

Сын: Брежнев Алексей Егоров

Отец ребёнка: Брежнев Георгий Андрианов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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