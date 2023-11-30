Брежнева (Мызникова) Анастасия Савельева
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Мызников Савва Феодоров
Мать: не указана
Бракосочетание
01.?.1884
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
28.07.1891
Отец ребёнка: Брежнев Георгий Андрианов
Рождение ребёнка
28.07.1891
Отец ребёнка: Брежнев Георгий Андрианов
Рождение ребёнка
04.06.1895
Дочь: Мария Егорова
Отец ребёнка: Брежнев Георгий Андрианов
Рождение ребёнка
01.03.1901
Отец ребёнка: Брежнев Георгий Андрианов
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно