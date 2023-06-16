Аркадьев Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.07.1869 ст.
Дорожаево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.11.1872 ст.
Дочь: Аркадьева Варвара Владимировна
Мать ребёнка: Аркадьева Ксения Никифоровна
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
Неизвестно