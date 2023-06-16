Аркадьев Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАркадьев Владимир Павлович

Аркадьев Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.07.1869 ст.

Жена: Аркадьева Ксения Никифоровна

Дорожаево, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.11.1872 ст.

Дочь: Аркадьева Варвара Владимировна

Мать ребёнка: Аркадьева Ксения Никифоровна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Смерть
Неизвестно