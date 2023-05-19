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Горшенинъ Петръ

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

16.08.1905

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1905

Отец: Горшенинъ Андрей

Мать: Горшенина Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: $75

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: $75

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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