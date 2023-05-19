Горшенинъ Петръ
Место рождения
Дата рождения16.08.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1905
Отец: Горшенинъ Андрей
Мать: Горшенина Татьяна
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: $75
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: $75
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности