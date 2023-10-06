Пулинец (Троцкая) Ксения Андреевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения23.01.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1868
Отец: Троцкий Андрей Иванович
Мать: Троцкая Мария Яковлевна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.11.1887
Муж: не указан
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1888
Сын: Пулинец Александр Кузьмич
Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1890
Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1893
Дочь: Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1896
Сын: Пулинец Яков Кузьмич
Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1898
Сын: Пулинец Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1902
Дочь: Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1904
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1907
Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1911
Дочь: Ульяна Кузьминична
Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно