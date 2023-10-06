Пулинец (Троцкая) Ксения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пулинец (Троцкая) Ксения Андреевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

23.01.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1868

Отец: Троцкий Андрей Иванович

Мать: Троцкая Мария Яковлевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
08.11.1887

Муж: не указан

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.08.1888

Сын: Пулинец Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.07.1890

Сын: Пулинец Трофим Кузьмич

Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.04.1893

Дочь: Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.04.1896

Сын: Пулинец Яков Кузьмич

Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
28.06.1898

Сын: Пулинец Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.01.1902

Дочь: Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1904

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.01.1907

Сын: Пулинец Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.12.1911

Дочь: Ульяна Кузьминична

Отец ребёнка: Пулинец Кузьма Васильевич

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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